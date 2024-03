GAZZETTA, Tra pali e rinascita: Nico per lo sprint europeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo il tris di legni colpito contro la Lazio, Nico Gonzalez è più affamato che mai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino dimenticherà difficilmente i legni presi contro i biancocelesti, ma vuole tornare ad essere decisivo a Torino. Proprio coi granata segnò il suo primo gol in Serie A e dei 7 complessivi di quel campionato (2021/22). Stessa cifra già raggiunta in questo torneo, miglior marcatore viola in A insieme a Bonaventura. I due si contendono il ruolo di capocannoniere interno e a Torino è tutto pronto per un altro round.

Gonzalez ha patito il lungo infortunio che si procurò a Budapest contro il Ferencvaros, ora ha ripreso lentamente la condizione alzando il minutaggio ed è rimasto in campo per 90 minuti sia a Empoli che con la Lazio. Come sottolinea la Rosea, il numero 10 viola non è ancora al 100% ma sta macinando di nuovo giocate a gran ritmo e ci sarà davvero bisogno del miglior Nico per lo sprint verso l’Europa.