GAZZETTA, Torna la fabbrica del gol. 11 i viola a segno

La Fiorentina sta vivendo una stagione ricca di gol, frutto di un attacco collettivo che coinvolge tutta la squadra. Moise Kean è il capocannoniere con 8 reti in 11 partite, ma sono ben 11 i giocatori che hanno già segnato in Serie A. Tra questi, Albert Gudmundsson spicca per la sua incredibile efficienza, con 3 gol in 202 minuti. Tuttavia, la sua continuità è stata compromessa da infortuni che lo hanno tenuto fuori in diverse partite.

Oltre a Kean, altri giocatori come Adli e Bove hanno segnato, con il primo che ha realizzato contro il Milan e il secondo che ha trovato il gol contro il Lecce. Anche i difensori hanno contribuito, con Biraghi, Parisi e Quarta a segno. Non c'è solo Kean dunque anche se l'ex Juventus è in grande forma, con 6 gol nelle ultime 3 partite di Serie A, e la Fiorentina punta su di lui per continuare a mantenere il ritmo delle prime posizioni. L'unico giocatore ancora a secco è Kouamé, che spera di rompere il ghiaccio presto.