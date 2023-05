GAZZETTA, Testa parzialmente a giovedì: turnover ridotto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport si parla del match di oggi tra Napoli e Fiorentina e in particolare ci si sofferma sulle probabili scelte di Vincenzo Italiano. Il campionato è in ogni caso importante, ma il tecnico gigliato, in cuor suo, sa quanto sarà fondamentale la sfida di Coppa contro il Basilea e per questo dovrebbe comunque fare un po' di turnover. Cabral non è al meglio e dunque al suo posto ecco che ci sarà Luka Jovic (favorito su Kouame). In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Milenkovic e a centrocampo Amrabat. Dubbio Igor-Ranieri.