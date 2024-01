GAZZETTA, Tentazione Nico. Vargas, lunedì giorno chiave

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano non ha mai battuto l’Inter al Franchi, l’unico successo è giunto in trasferta la scorsa stagione. Ma i motivi per “vendicarsi”, scrive La Gazzetta dello Sport, per il tecnico sono molti: dal 4-0 dell’andata in questa stagione alla finale di Coppa Italia a maggio. E poi c’è una classifica da tenere d’occhio perché nelle ultime due partite di campionato è stato conquistato un solo punto e se le dirette avversarie hanno iniziato a correre. Italiano ritrova Nico Gonzalez, un valore determinante, ma sceglierà solo oggi se schierarlo subito o a gara in corso. Per quanto riguarda il modulo, aggiunge la Rosea, la difesa a quattro dovrebbe spuntarla su quella a tre.

Spazio poi al mercato, ieri c’è stato l’accordo tra Fiorentina e Hajduk Spalato per la cessione di Brekalo, in prestito oneroso per 500mila euro. Ora ci sarà l’accelerata in entrata e domani sarà una giornata decisiva per Ruben Vargas dell’Augsburg, per il quale deve essere trovato un accordo - si legge -. Mentre Dal Sudamerica è spuntato il nome di Luciano Rodriguez, gioiello uruguaiano del Liverpool Montevideo.