GAZZETTA, Scatta la Supercoppa: i 4 protagonisti

© foto di www.imagephotoagency.it

Scatta la Supercoppa Italiana, la prima col nuovo format a quattro squadre, e la Gazzetta dello Sport dedica l’apertura ai quattro possibili protagonisti del mini-torneo di Riyad. Si parte oggi con la prima semifinale, Fiorentina-Napoli. Le due stelle sono da una parte Khvicha Kvaratskhelia, Mvp della scorsa Serie A ma in calo come tutto il Napoli, dall’altra parte Lucas Beltran, partito in sordina ma capace di segnare tre gol nelle ultime cinque di campionato. Per l'altra semifinale, Inter-Lazio, occhi puntati su Marcus Thuram e Luis Alberto.

Luigi Garlando, inviato della Gazzetta in Arabia Saudita, sottolinea anche come lo squilibrio tra azzurri e viola, rappresentato la scorsa stagione dai 34 punti di svantaggio della squadra di Italiano rispetto a quella allenata ai tempi da Spalletti, adesso non c’è più, anzi si è tutto ribaltato visto che adesso, almeno in campionato, sono i viola a guardare i campani dall’alto verso il basso.