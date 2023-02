GAZZETTA, Rocco: scudetto del bilancio grazie alla Juve

Quest'oggi alle ore 18 Rocco Commisso e la sua Fiorentina affronteranno la Juventus, l’avversaria attaccata in tante interviste polemiche, ma che invece dovrebbe ringraziare perché lo ha riempito di milioni grazie agli acquisti a caro prezzo degli ex gioielli viola. Se lo scorso anno infatti il patron Viola ha stravinto lo scudetto del bilancio (+46,8 milioni) lo deve soprattutto proprio alla montagna di soldi versati da Agnelli per assicurarsi Chiesa e Vlahovic, i campioni che Commisso aveva ereditato dalla gestione Della Valle. E in ottica giugno la Fiorentina dovrà fare i conti con le possibili offerte importanti per Nico Gonzalez, Amrabat e Milenkovic. Chissà che Commisso non vinca lo scudetto del bilancio anche la prossima stagione. Questo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport.