GAZZETTA, Rocco a Italiano: pensaci tu. Milan verso il sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È il momento della ripartenza. Dopo giorni difficili, la Fiorentina tenta di riassestarsi. Ieri, quando Rocco Commisso ha salutato la squadra, c’è stato anche un abbraccio affettuoso tra il patron e Vincenzo Italiano, una raccomandazione in cui il presidente sembra dire all’allenatore: ora pensaci tu. Un altro uomo che sarà chiamato a un ruolo chiave a livello umano è Cristiano Biraghi: ha già parlato ai compagni nei giorni scorsi e ha spiegato il valore di rimanere uniti ancor di più in questi momenti. Sei anni fa ha vissuto in prima persona la tragedia di Davide Astori e ora deve dare forza al gruppo. Dopo ore di strazio, il pallone diventa la miglior cura con la speranza di un successo con il Milan come scossa antidolorifica sul campo, scrive La Gazzetta dello Sport.

Proprio in vista della gara coi rossoneri, la Rosea chiama in causa l’altro tassello della ripartenza: Firenze. Contro il Milan ci sarà già la prima risposta del pubblico e lo stadio andrà verso il sold out - si legge -. È scontata la caccia al biglietto sia per l’importanza della partita che per la necessità di far sentire il calore ai giocatore da parte dei tifosi. Si annuncia un sabato sera da record stagionale di presenze sugli spalti e dalle forti emozioni.