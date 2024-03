GAZZETTA, Rigori: Fiorentina maglia nera europea

FirenzeViola.it

"L'errore è di rigore". Anche la Gazzetta dello Sport, più ad ampio raggio, dedica un focus ai tanti rigori falliti. Analisi a trecentosessanta gradi, non solo sulla Fiorentina. La Viola rimane comunque "maglia nera" in Europa per rigori falliti (6 in stagione), ma in generale il report della rosea parla di 27 penalty sbagliati su 105, una percentuale in crescita rispetto alle scorse stagioni per un 25,7% di fallimenti. Uno su quattro non ce la fa, ma ci sono state annate peggiori

Quella appena conclusa è stata una giornata in cui si sono visti tre errori: contro il Sassuolo, Kaio Jorge del Frosinone ha scheggiato il palo. Contro il Monza, Gudmunsson del Genoa - disturbato dal solito litigio con Retegui prima di calciare - si è fatto respingere il tiro da Di Gregorio, ma ha rimediato con il gol sulla respinta. E poi appunto l'errore di Biraghi, l'ennesimo dagli undici metri per un dischetto stregato per la Fiorentina, che rischia di staccarsi dal treno europeo per colpa degli undici metri.