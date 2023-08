GAZZETTA, Rapid o Debrecen? Da non sottovalutare

FirenzeViola.it

Come noto da ieri sarà una tra Rapid Vienna e Debrecen l’avversaria della Fiorentina al playoff di Conference League, porta d’ingresso alla fase a gironi. La sera del 17 agosto la Viola scoprirà se dovrà volare in Austria o in Ungheria. Il Rapid, quarto nell’ultima Bundesliga, inizierà ora il suo percorso europeo mentre il Debrecen, terzo nel campionato ungherese nella scorsa stagione, ha eliminato solo ai rigori gli armeni dell’Alashkert. Dai playoff avanzeranno alla fase a gruppi 22, alle quali se ne aggiungeranno altre 10, cioè le perdenti del playoff di Europa League, per andare a comporre il tabellone da 32 per gli otto gironi di Conference League, la cui prima giornata è prevista per il 21 settembre. L’anno scorso il lungo cammino della Fiorentina nella coppa, giunto fino alla finale, era cominciato dagli olandesi del Twente, proprio ai playoff: successo per 2-1 all’andata, difeso poi al ritorno chiuso sullo 0-0.

L’esclusione della Juventus dalle coppe europee permette alla Viola di riprovarci. Che sia Rapid Vienna o Debrecen, l’avversaria della Fiorentina avrà almeno un paio di settimane in più di calcio nelle gambe, e oltretutto sia in Austria che in Ungheria il campionato è già iniziato. A inizio stagione la differenza di condizione è un’insidia in più da non sottovalutare. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport.