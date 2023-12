GAZZETTA, Quarta, l'attaccante aggiunto di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport parla del ruolo da bomber del difensore della Fiorentina Martinez Quarta. Una risorsa fondamentale in area di rigore per Vincenzo Italiano viste le difficoltà a segnare degli attaccanti. Nico a parte el Chino ha segnato più di tutti gli esterni viola insieme. Una rete a testa in campionato per Kouame, Brekalo e Sottil, nessun gol per Ikone. Senza parlare dei due centravanti Nzola e Beltran che in campionato hanno segnato un gol a testa. Italiano chiede sempre maggiore cattiveria e incisività in area di rigore e Martinez Quarta ha risposto presente.

Da possibile partente, direzione Spagna o Argentina, a pedina fondamentale e insostituibile della difesa viola. A stupire però, più della sua affidabilità in fase arretrata, è la sua propensione offensiva. Italiano lo ha capito e gli ha concesso la libertà di aggiungersi agli attaccanti in alcune situazioni. Nel campionato italiano soltanto altri due difensori hanno realizzato quanto il centrale argentino: l’interista Dimarco e lo juventino Gatti. Con 5 gol segnati in totale in stagione(tre in Serie A e due in Conference League) Quarta è il terzo miglior difensore per gol segnati nei top cinque campionati europei dietro ai due terzini del Bayer Leverkusen Grimaldo(9) e Frimpong(6).