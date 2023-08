GAZZETTA, Prima Vranckx, poi la cessione di Amrabat

FirenzeViola.it

La Fiorentina si consola della delusione della sconfitta viennese all’andata dei play di Conference con un altro acquisto. Come scrive La Gazzetta dello Sport è in arrivo Aster Vranckx, che la stagione scorsa ha giocato in prestito al Milan. La Viola con un blitz ha bussato a casa del Wolfsburg e se lo sta portando a casa con 7 milioni. Vranckx è giovane, deve ancora compiere 21 anni, e può essere considerato un buon investimento visto il prezzo. Dopo il belga, cedere Amrabat è la priorità per poi chiudere il mercato con l’acquisto di un difensore. Soprattutto se Quarta, come sembra, stia per andare al Betis Siviglia.