GAZZETTA, Perla di Mandragora e l'Atalanta si inchina

La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria della Fiorentina di ieri sera contro l'Atalanta. Risultato stretto per la Viola contro una Dea a tratti irriconoscibile, si legge sulla rosea. Ma tutto aperto al ritorno il 24 aprile. La prestazione della Fiorentina è stata di molto superiore al risultato, in questa andata delle semifinali di Coppa Italia tra due squadre accomunate da alcuni principi di gioco, ma ieri divise da un fossato. La Fiorentina pareva l’Atalanta al suo meglio, diciamo che la Dea si è presa un giorno di ferie.

Non era l’Atalanta a cui siamo abituati e Vincenzo Italiano si è confermato uno degli anti-Gasperini più efficaci: quinta vittoria in nove confronti diretti, due pareggi e appena due sconfitte. Frammenti di Atalanta, dentro un quadro a tinte viola. Della Fiorentina impressionano gli estremismi, gli “italianers” ondeggiano tra giornate in cui sono fragili, e cedono al primo soffio di vento contrario, e notti come quella di ieri in cui irradiano un calcio di respiro europeo.