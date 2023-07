GAZZETTA, Per la difesa piace Gendrey del Lecce

FirenzeViola.it

La Fiorentina, mentre valuta attentamente la scelta del portiere, attende anche di definire al meglio una cessione importante per poter agire in mezzo al campo e in difesa. In entrambe le zone del campo, il club viola sembra ben indirizzato a Lecce, dall’ex ds Pantaleo Corvino. Sono infatti nel mirino sia Hjulmand che Baschirotto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport però, questi non sarebbero gli unici due giocatori del Lecce che piacciono alla Fiorentina.

La società Viola infatti starebbe valutando anche Gendrey, francese classe 2000 con il contratto in scadenza nel 2024 (ma con un opzione fino al 2026 che può essere attivata dalla squadra o il giocatore). Il ruolo? Terzino destro e all'occorrenza centrale. Su di lui c'era anche il Wolfsburg.