GAZZETTA, Nzola ripaga Italiano, gli altri in difficoltà

Come una partita all’inglese tra freddo, fango, pioggia dal cielo e pioggia di gol in campo. Come un incontro di boxe serrato, all’ultimo pugno. La Gazzetta dello Sport inquadra così la rete di Barak allo scadere di Maccabi Haifa-Fiorentina, che consegna ai viola la gara d’andata di questi ottavi di Conference League.

La rete fulminea di Nzola sembrava aver messo il match in discesa, ma al posto di approfittare del momento, la Fiorentina ha cominciato con il giro palla basso e sterile, consentendo al Maccabi Haifa di riorganizzarsi e pressare alto. Se l’angolano lo ha ripagato - si legge sul quotidiano -, gli altri invece sbagliavano appoggi facili e non riuscivano mai ad arrivare sulle seconde palle, mettendo in difficoltà centrocampo e difesa, sempre un po’ fermi e sbilanciati. Il primo tempo si chiude con gli israeliani giustamente avanti, troppo lento il gioco per impensierirli.

Nella ripresa la Viola è entrata un po’ più convinta e, soprattutto, un po’ più verticale. Nulla di trascendentale ma almeno ha preso più campo. Anche dopo la terza rete del Maccabi la Fiorentina è rimasta sul pezzo, fino alla rete di Barak. Un gol che facilita la sfida di ritorno. L’importante è che la Viola riparta dal secondo tempo e non conceda agli avversari la spazio e il tempo che aveva regalato nel primo round per farli sperare nel colpaccio - conclude la Rosea -.