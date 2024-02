GAZZETTA, Nico imprescindibile: pronto a tornare dal 1'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gonzalez come l’ossigeno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che nel sottolineare la centralità del numero dieci nello scacchiere di Vincenzo Italiano anticipa un ritorno dal primo minuto per Nico, che non gioca titolare da metà dicembre. Dopo un infortunio lungo due mesi, dopo due spezzoni tutt'altro che brillanti contro Inter e Lecce, Nico sta crescendo di condizione e Italiano sembra deciso a rilanciarlo.

La Gazzetta fa il punto anche di questo ultimo periodo vissuto da un Nico decisamente più fuori che dentro al campo: " Ancor prima della lesione di secondo grado ai flessori della coscia con il Ferencvaros del 14 dicembre, Nico non era stato convocato in Coppa Italia con il Parma e in Serie A aveva saltato la gara con la Salernitana per poi essere utilizzato per appena 18’ con la Roma perché non al meglio della condizione. Risultato: appena 72’ complessivi in 9 partite di campionato e l’ultima da titolare che risale al 25 novembre contro il Milan".

Nonostante il lungo stop, Nico rimane ancora il miglior marcatore stagionale (9 reti, 6 in campionato) e la luce dell'attacco viola, una luce che dovrebbe tornare ad accendersi domenica col Frosinone.