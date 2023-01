GAZZETTA, Nico al centro di tutto: il punto sulle uscite

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle uscite in casa Fiorentina. In primo piano ci sono Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. Per l'ex Verona è forte l'interessamento dell'Atletico Madrid, con Simeone che vedrebbe in lui il giocatore ideale per il proprio centrocampo. Ma su Amrabat la Fiorentina sembra avere le idee chiare: è il fulcro della squadra, è un pupillo di Commisso dato che è stato uno dei primi acquisti importanti e ora gli sta dando ragione. Mentre Nico Gonzalez è al centro di tutto. L'intenzione della Fiorentina sarebbe quella di tenere l'ex Stoccarda, ma se dovesse arrivare una ghiotta offerta e il calciatore dovesse convincersi della destinazione, allora le cose potrebbero cambiare. Per quanto riguarda le altre cessioni Benassi ha ricevuto e rifiutato un'offerta dal Parma perché vorrebbe restare in Serie A. Gollini richiede spazio per giocare e Venuti, al quale non verrà rinnovato il contratto, se dovesse trovare un'altra sistemazione, potrebbe essere accontentato anche in questa sessione di mercato.