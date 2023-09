GAZZETTA, La missione di Italiano: far tornare Nzola al gol

FirenzeViola.it

La sosta per oliare i meccanismi e far inserire ancora di più i nuovi arrivati, ma anche per risolvere i problemi principali, tra cui quello del gol. Come l’anno scorso, la Fiorentina concretizza poco rispetto a ciò che crea, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Fra tutti, è Mbala Nzola quello su cui lavorare maggiormente. Italiano lo ha fortemente voluto e adesso anche per lui non ci sono alibi: è stato accontentato, deve farlo fruttare. Nelle prime 5 gare, l’angolano ha portato un assist nella vittoria al debutto in campionato col Genoa per 4-1, e poi stop. Magari ha bisogno di trovare la condizione, ma dopo questa sosta la Fiorentina, e soprattutto il suo mentore, pretendono un cambio di passo, una svolta. Alla Viola serve un attaccante da doppia cifra in campionato e da gol decisivi in Coppa. L’anno scorso ha chiuso a 13 reti. La Viola lo aspetta, anche perché Beltran, a quanto si è visto finora, non è esattamente un numero nove e altre alternative non ce ne sono - conclude la Rosea -.