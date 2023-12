GAZZETTA, La difesa fa volare i viola, ma Nico...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci pensano ancora i difensori, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, a far volare la Fiorentina, che grazie ad un gol di Ranieri su spizzata di Milenkovic riagguanta il Ferencvaros e blinda il primo posto del girone. I Viola però tornano da Budapest con un sorriso a metà, rischiando di perdere Nico Gonzalez per molto tempo, con la finale di Supercoppa alle porte. L’argentino è uscito in barella e in lacrime dopo venti minuti, consolato anche da Stankovic, per un problema muscolare ai flessori della coscia destra: si teme uno stiramento serio, scrive la rosea.

Il pericolo biscotto alla fine non c'è stato perché in campo - almeno nei primi 80 minuti - la partita è stata vera. La Fiorentina è partita forte con due squlli di Gonzalez e Brakalo. Poi, nel momento migliore per i gigliati, l'infortunio di Nico ha permesso al Ferencvaros di acquisire vigore, andando per due volte vicino al vantaggio nel giro di pochissimi secondi con Katona e Civic, entrambi respinti da un grande Christensen. Il gol dei magiari è arrivato ad inizio ripresa, grazie ad una bella azione di Abu Fani che ha pescato Zachariassen in area per il colpo vincente. Da quel momento, però, il Ferencvaros si è abbassato e la Fiorentina ne ha approfittato, così da un corner di Maxime Lopez, Ranieri ha concretizzato una delle pochissime occasioni avute nel secondo tempo.