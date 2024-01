GAZZETTA, La difesa a tre diventa un'opzione valida

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano integralista? No, o almeno non più. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport che dedica un pezzo al mutamento tattico fatto dalla Fiorentina nell'ultimo periodo. E in particolare la rosea fa riferimento al match contro il Bologna in Coppa Italia dove, anche per esigenze legate agli infortuni, Italiano ha rispolverato dal primo minuto la difesa a tre. Una soluzione che il tecnico non adottava dai tempi di Arzignano e Trapani e che però a Firenze si era vista in alcuni brevi frangenti nei finali di qualche sfida.

Adesso la difesa a tre può diventare una variante anche dal primo minuto, anche se il numero esiguo di centrali a disposizione complicano l'adozione stabile di questo sistema. La Gazzetta sottolinea un particolare importante: nonostante le istruzioni tattiche inusuali la squadra non ha perso la capacità di stare in campo con ordine. E soprattutto con la voglia di fare risultato, la vera svolta che Italiano è riuscito a imporre.