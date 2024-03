GAZZETTA, La Conference rilancia Nzola e Barak

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mai mollare. Questo il motto, citato anche da Barak su Instagram dopo la partita di Conference League(QUI il post dell'ex Verona), che può essere adattato alla gara giocata, e alla fine vinta, dalla Fiorentina contro il Maccabi Haifa. Non solo, anzi può essere adattato soprattutto alle prestazioni e alla mentalità di due singoli come Barak e Nzola.

In una stagione in cui partiva come riserva, a causa anche del lungo problema fisico accusato in estate, Barak non si è mai tirato indietro e anzi, come sottolineato dallo stesso Italiano, si è allenato sempre nel migliore dei modi per essere pronto nel momento in cui fosse stato chiamato in causa. Stesso discorso per Mbala Nzola che dopo le tante chances sprecate ad inizio stagione, a gennaio con l'esplosione di Beltran e l'arrivo di Belotti è diventato l'attaccante di riserva. L'angolano ha rinunciato alla convocazione in Coppa d'Africa per rimanere a Firenze e giovedì ha sfruttato al sua occasione con un gol e un assist.

Conference che quindi è servita per rilanciare due calciatori fortemente voluti a Firenze da Vincenzo italiano che, per motivi diversi, ancora non hanno mostrato in maglia viola tutto il loro potenziale. In un periodo in cui i top player, come Bonaventura, Arthur e Nico, non sono al massimo per l'allenatore siciliano è importante sapere di poter contare su due giocatori come Barak e Nzola. Il primo potrebbe tornare dal primo minuto contro la Roma, vista la squalifica di Beltran, come trequartista, mentre il secondo spera che Italiano possa concedergli più minuti nella staffetta in avanti con Belotti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.