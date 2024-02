GAZZETTA, La carica dei 110: Belotti per gol e vittoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti punta il 110 che, se arrivasse, avrebbe di sicuro anche la lode. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport sui numeri del Gallo, arrivato a 109 reti in Serie A e ora alla ricerca della cifra tonda, in una giornata in cui punta anche all’esordio assoluto al Franchi, da titolare, in maglia viola. Già a Lecce ha dato buone risposte, beccando anche una traversa da centravanti vero, ma quattro mesi dopo (l’ultima volta che è stato nell’undici iniziale in Serie A era il 23 dicembre in Roma-Napoli), la titolarità e una rete con la nuova casacca della Fiorentina sarebbero un segnale da condividere con tutta la squadra che ha la necessità di tornare a vincere, impresa ancora mai riuscita nel 2024.

Per la Fiorentina i tre punti domenica col Frosinone diventano un obbligo per riprendere il cammino europeo, ed è proprio per questo che quel “Gallo” granata a Firenze vuole iniziare a riscoprirsi, con Vincenzo Italiano che vuole cominciare a puntarci sempre più.