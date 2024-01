GAZZETTA, La A resta a 20 squadre. Spareggio per la B?

FirenzeViola.it

Nella giornata di ieri si è svolta un’assemblea tra club e FIGC definita da Gravina “bellissima e interessante” in cui sono stati chiariti diversi punti, elencati da La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto si è deciso di non toccano le squadre di Serie A. Il parere unanime è stato quello di lasciare il massimo campionato a venti squadre, con le criticità che si dovranno risolvere in altre categorie. Gravina ha accolto la richiesta, proponendo per la terz’ultima di A niente retrocessione diretta ma uno spareggio con la terza classificata in B.

Inoltre le società, in totale condivisione, hanno ribadito al presidente federale anche la necessità di mantenere il «diritto d’intesa»: rispetto alle riforme federali, la Serie A ha la facoltà di esercitare un veto per bloccare la modifica del format del campionato. Concetto che vale anche per le altre leghe e i rispettivi tornei. Allo stesso tempo c’è l’esigenza di estendere il peso della Serie A in termini di governance. La suddivisione all’interno del Consiglio Federale gli attribuisce oggi soltanto il 12% dei voti.

Infine si è discusso sulle prospettive di un sistema che tenda verso una sostenibilità economico-finanziaria aggravata dalla crisi post-Covid e mai sostenuta da aiuti da parte dello Stato. Un’idea prospettata dal numero uno della Figc riguarda un possibile automatismo nella riduzione dei compensi per le squadre che retrocedono.