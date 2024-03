GAZZETTA, Jack in campo, rinnovo automatico vicino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Contro la Roma è stato il migliore in campo per spessore e intensità e con la Lazio aveva messo a segno la rete decisiva per la vittoria. Impossibile adesso fare a meno di lui. La Gazzetta dello Sport si esprime così su Giacomo Bonaventura, squalificato per la gara con l’Atalanta in campionato ma pronto a dirigere la Fiorentina domani col Maccabi Haifa. Mentre Arthur e Nico Gonzalez, non ancora al meglio, potrebbero ricevere un turno di riposo, l’ex Milan sarà regolarmente al suo posto, al comando della squadra in campo.

Jack in campionato è a un passo dal raggiungimento del suo record personale in carriera ed è perfino il miglior marcatore viola del torneo con 7 reti insieme a Gonzalez. In questa edizione della Conference, però, finora non ha mai fatto centro. La sua ultima rete risale alla finale dello scorso giugno contro il West Ham. Altra casella da spolverare per domani, quando potrebbe essere utilizzato sulla trequarti dietro la punta o in mediana come accaduto nelle ultime uscite, sempre con un alto rendimento. Tanto che a breve scatterà per lui il rinnovo fino a giugno 2025, automatico al 70% delle presenze sul numero totale di partite stagionali della Fiorentina. Mentre l’idea di un ulteriore prolungamento, indipendente da questa formula, ad ora invece non è sul tavolo - si legge sulla Rosea -: del futuro se ne riparlerà a fine stagione.