GAZZETTA, Italiano pronto a stravolgere: 5/11 diversi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Turnover in vista per la Fiorentina, che rispetto al Torino potrebbe cambiare 5 uomini su 10 di movimento. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampo sarà completamente stravolto perché Arthur non verrà rischiato e Bonaventura dovrebbe avere un turno di riposo. Per quanto riguarda il brasiliano, contro il Toro era stato sostituito alla fine del primo tempo per una botta alla caviglia. Lecito pensare dunque che possa essere gestito in vista dei prossimi impegni di campionato. Anche Jack, come detto, potrebbe riposare, e quindi pronti Maxime Lopez e uno tra Duncan (leggermente favorito) e Mandragora.

Le altre novità riguardano la difesa: se i centrali Milenkovic e Ranieri sono (quasi) obbligati, Faraoni darà il cambio a Kayode come terzino destro, mentre il vero ballottaggio è a sinistra perché rimane da capire se Parisi riuscirà a scalzare per una volta Biraghi o se toccherà ancora al capitano scendere in campo per la settima volta consecutiva.

Per l’attacco Vincenzo Italiano terrà in considerazione anche l’impegno contro la Roma. Sembra dunque certo che Beltran - che domenica sarà squalificato - possa riprendere il posto sulla trequarti e lasciare Nzola agire da centravanti. L’angolano è sparito dai radar da inizio febbraio quando ha giocato l’ultima partita da titolare a Lecce e poi gli è stato preferito sempre Belotti che questa volta dovrebbe partire dalla panchina. Per gli esterni, infine, se da una parte è quasi certa la presenza di Ikoné, dall’altra starà a Italiano capire se sarà il caso o meno di schierare Nico Gonzalez fin dal primo minuto.