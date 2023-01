GAZZETTA, Italiano ha abbondanza, niente più alibi

La priorità di Vincenzo Italiano, insieme alla Fiorentina, è sempre stata quella di avere due giocatori, o meglio due titolari, per ruolo. Il mercato estivo era servito a questo, ma complici vari infortuni, la rosa a disposizione del tecnico non era mai stata completa. Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport, con il rientro di Castrovilli e Gonzalez la Fiorentina torna ad avere abbondanza in mezzo al campo, anche per il ruolo del trequartista. Con l’argentino, anche davanti c’è grande scelta, aspettando il ritorno di Sottil. Nel frattempo, aggiunge la Rosea, il tasto dolente viola rimane quello del gol. La squadra non chiude le partite per i troppi errori sotto porta. Ma adesso Italiano può scegliere davvero: non ci sono più alibi.