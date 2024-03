GAZZETTA, Italiano e la Fiorentina: c'è aria di addio?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si sofferma sulle parole di Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa: "Ho parlato del mio futuro con la società, sanno come la penso. Massimo impegno, poi vediamo dove arriviamo". Sul tecnico potrebbe essere calata un’aria di saluti - si legge - Se ha voluto mettere qualche punto è perché del futur (suo) non c’è certezza. O perlomeno, lui sta pensando anche all’eventualità di cambiare aria. Italiano ha il contratto in scadenza a giugno con rinnovo automatico in caso di approdo in Champions o Europa League. Vista la situazione di classifica in campionato, non sarà facilissimo.