GAZZETTA, Italiano crea l'habitat a Inzaghi. Nico "mozzarellina"

La Fiorentina ha attaccato, l’Inter si è difesa per fuggire di continuo in contropiede. La lettura del match è semplice e se l’Inter ha avuto un torto, è stato quello di non aver messo in buca il 2-0 della sicurezza. Vale però il contrario, la Fiorentina non ha ricavato nulla dalle propositività, dall’aggressività e dal baricentro medio molto più alto, 55 metri contro i 41 dell’Inter. Si esprime così La Gazzetta dello Sport, nel commento alla vittoria dei nerazzurri con i viola per 0-1.

Italiano ha creato l’ecosistema preferito da Inzaghi, una Fiorentina d’attacco, con il doppio centravanti Beltran-Nzola. L’argentino si muoveva dietro il compagno, ma finiva per sovrapporsi e non combinava nulla - si legge -. Più che altro però lasciava perplessi il decentramento di Bonaventura sula fascia sinistra, per un 4-2-3-1 atipico nei ruoli. A nostro parere - spiega la Rosea -, Bonaventura sarebbe servito di più e meglio al centro, interno di sinistra in un 4-3-3 o “dieci” nel 4-2-3-1, per approfittare delle assenze di Barella e Calhanoglu, specie di quest’ultimo. Bonaventura forse avrebbe colto meglio l’attimo di un’incertezza interista in costruzione. Si è creato un habitat ideale per l’Inter.

Nella ripresa Italiano ha inserito Lopez per Arthur e il francese ha preso in mano il centrocampo più di quanto non lo avesse fatto il brasiliano. Il copione si è estremizzato. Fiorentina sempre più all’attacco e Inter sempre più rinserrata e pronta a distendersi in contropiede velenosi. Più la Fiorentina attaccava più l’Inter ripartiva, ma né gli uni né gli altri trovavano la porta. Poi il rigore concesso ai viola, con Gonzalez che dal dischetto ha imitato Jorginho, già stregato da Sommer nei due Italia-Svizzera a noi fatali. Ha tirato con una specie di saltino e ne è uscita una “mozzarellina” abbrancata da Sommer - commenta la Gazzetta -.