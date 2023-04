GAZZETTA, Incognita Jovic: oggi l'ultima chance?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questa sera contro la Sampdoria, Vincenzo Italiano potrebbe concedere una chance (forse l'ultima) a Luka Jovic. In maglia viola l'ex Real Madrid non è mai sbocciato, zero continuità e un atteggiamento in campo che poteva essere scambiato per menefreghismo o scarsissima condizione. Indubbiamente, con il campionato che in queste ultime partite, salvo sorprese, avrà poco da dire alla causa viola, Italiano concederà spazio a tutti, Jovic compreso. Di conseguenza, il serbo, si gioca la conferma a Firenze in vista della prossima stagione. Palla al giocatore, dipende tutto da lui.