GAZZETTA, Il sogno di fine mercato è Gudmundsson

© foto di www.imagephotoagency.it

E se fosse Albert Gudmundsson il colpo a effetto di questo mercato? La Fiorentina ci pensa: notizia trapelata ieri e ripresa stamani dalla Gazzetta dello Sport, che parla di Gudmundsson come “sogno” per i viola. Obiettivo quindi poco concreto ad ora: il Genoa chiede tanto (25 milioni), anche se la richiesta potrebbe scendere visto il colpo in entrata in attacco del Grifone, che ha praticamente chiuso per Vitinha dall’OM.

Il trequartista islandese classe ’97 (già 11 gol in stagione) rimane quindi un sogno, le alternative sono Valentin Carboni del Monza (di proprietà dell’Inter, che ha fatto muro su una sua cessione) e Ruben Vargas dell’Augsburg (trattativa però decisamente raffreddata). In attacco occhio anche al solito Andrea Belotti, anche se per il centravanti della Roma serve prima sistemare in uscita M’Bala Nzola.