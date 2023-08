GAZZETTA, Il primo esame completo per Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un fondo che tratta della partita di questa sera tra Fiorentina e Lecce. Vincenzo Italiano nella gara odierna applicherà un turnover con due obiettivi: far riposare qualche big e dare minutaggio ai nuovi arrivi per averli pronti per il ritorno dei play off con i viennesi. Tra coloro che dovranno scendere in campo dal primo minuto c'è Lucas Beltran. Per il gioiello argentino sarebbe il debutto da titolare con la maglia viola, dopo le buone prestazioni contro Genoa e Rapid.

L'ex River Plate è un centravanti moderno che ama spaziare e che può giocare anche da seconda punta. L'argentino, chiamato il Vikingo, si ispira a Dybala e a Higuain. Una sua caratteristica particolare è la voglia di recuperare il pallone, infatti nel campionato argentino si è imposto come uno tra i dieci migliori recuperatori di palloni nella metà campo offensiva (in media 3 a partita). A tenerlo d'occhio ci sarà anche Luciano Spalletti perché Beltean è arruolabile in azzurro essendo di origine italiane, così come Retegui.