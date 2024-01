GAZZETTA, Ikoné in uscita: per adesso zero offerte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il rigore sbagliato nella semifinale di Supercoppa può essere il punto di non ritorno dell’esperienza di Jonathan Ikoné con la Fiorentina. Il francese dal gennaio 2022 non ha convinto, né tanto meno ha fatto innamorare i tifosi e l’ex Lilla in campionato è ancora a secco, visto gli unici due gol del suo 2023-24 li ha firmati a ottobre in Conference League.

Ecco perché la Fiorentina sta cercando un altro attaccante esterno. Se arrivasse un’offerta per lui, sarebbe presa seriamente in considerazione, ma al momento nessuno si è informato in maniera convinta. Così Ikoné resta al suo posto e prepara la partita contro l’Inter, quando al Franchi ad attenderlo potrebbero esserci più mugugni che applausi.