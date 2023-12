GAZZETTA, I nomi per rinforzare la difesa a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del mercato di gennaio, scrive la Gazzetta dello Sport, la volontà della Fiorentina è quella di rinforzare la difesa. In particolare la fascia destra, visto che Dodò è ancora lontano dal rientro (si stima possa tornare in gruppo per fine febbraio/inizio marzo) e che, in mancanza di alternative valide (Niccolò Pierozzi non convince) rimane solo Kayode come terzino di ruolo. Per questo si guarda anche in Liga, dove secondo Gazzetta, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Andrei Ratiu: terzino romeno, classe '98, attualmente in forza al Rayo Vallecano, Ratiu ha per adesso collezionato 260 minuti in Liga e due gare da titolare in Coppa del Re.

Per la fascia destra rimane sempre viva la pista che porta a Pasquale Mazzocchi, esterno classe '95 della Salernitana. Strada più complicata per Davide Faraoni (32 anni) del Verona.