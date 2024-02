GAZZETTA, I motivi della crisi: giocatori, mercato, Italiano

FirenzeViola.it

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport paragona l’inaspettata crisi della Fiorentina a quella delle bolle finanziarie. La viola, dopo aver festeggiato la fine del 2023 in zona Champions, adesso si trova all’ottavo posto e - momentaneamente - fuori dalla Conference. Nel 2024 mai una vittoria in tutte le competizioni, poi i fuochi d’artificio contro il Frosinone e infine la nuova batosta subita al Dall’Ara contro il Bologna. Ma cosa è successo perché la Viola appassisse così, si chiede la rosea.

I primi problemi sono di natura tecnica. La Fiorentina poggiava su tre giocatori: Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur. Il primo è stato fuori a lungo e ancora non riesce a fare la differenza. Jack si è perso dopo i dissapori avuti con la società per il rinnovo di contratto. Arthur non è più il metronomo che fa girare la squadra, complice una serie di infortuni che lo stanno condizionando.

Il secondo problema riguarda il mercato. L’arrivo del Gallo è una scommessa, ma può essere la benzina per un attacco che non riesce proprio a produrre gol. Il problema però è che Italiano chiedeva, anche pubblicamente, degli esterni come rinforzi, fonte principale del suo gioco, ma in quella zona di campo l’unico movimento di mercato fatto è stata la cessione di Brekalo.

Il terzo motivo va infine ricercato nel momento no di Italiano stesso. Il tecnico gigliato e il suo gioco offensivo e spettacolare è stato l’artefice della Fiorentina che in due anni era riuscita a trovare l’Europa e a riconquistare due finali. Tuttavia, secondo il quotidiano, non sarebbe giusto non dare qualche responsabilità della crisi anche a lui. Sembra che il tecnico abbia perso quello smalto che aveva in precedenza, forse ancora scottato per il deludente mercato invernale. Non sembra esserci più un idillio tra lui e la società e sono subito girate le voci di un suo addio a fine campionato. Vedremo. Intanto ha perso un po’ la bussola: la Viola non ha più ritmo né determinazione, lui insiste su giocatori come Biraghi, francamente disastroso in questo periodo, puntando poco su Parisi, in estate definito un acquisto gioiello. E non riesce a dare una quadra alla difesa che balla sempre.