GAZZETTA, Castro e l'offerta che ha fatto saltare il banco

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, fino a due giorni fa, la Fiorentina e Gaetano Castrovilli hanno continuato a parlare con l’intento di trovare la quadra per il rinnovo di contratto. Tra le parti ballavano poche centinaia di migliaia di euro, ma l’intesa non è mai arrivata anche perché si è inserito il Bournemouth con una proposta che ha messo d’accordo tutti per la pronta cessione. Al giocatore andranno 3 milioni all’anno, alla Fiorentina 14 milioni per un giocatore in scadenza nel 2024.