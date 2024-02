GAZZETTA, I big viola steccano e la Fiorentina fa fatica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un brodino per due che l’Empoli si gusta di più. Lo definisce così, La Gazzetta dello Sport, il pareggio maturato nel derby toscano, che fa di Davide Nicola il primo tecnico nella storia degli azzurri a restare imbattuto nelle prime cinque partite di Serie A. Dall’altra parte una Fiorentina che ha mostrato leggeri segni di ripresa ma si capisce bene che è ancora lontana dal gioco e dal rendimento di circa due mesi fa. In una partita attenta - per non dire noiosa - e in attesa che i suoi big (Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur) ritrovino condizione e colpi, la viola si affida a Lucas Beltran, al sesto centro nelle ultime 9 di campionato.