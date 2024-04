GAZZETTA, Gilardino in pole, Italiano verso Napoli

FirenzeViola.it

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive come Alberto Gilardino sia in pole per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina. Il Gila, scrive la Rosea, è pronto a tornare in quella Firenze dove già da giocatore scrisse pagine importanti di storia sotto la guida di Cesare Prandelli, una su tutte la rete ad Anfield del 9 dicembre 2009 contro il Liverpool che portò la viola agli ottavi di Champions League da prima del girone.

Gilardino è un allenatore giovane, moderno e in rampa di lancio, che ricorda proprio Vincenzo Italiano quando arrivò da La Spezia. Certo, scrive il quotidiano, prendere l’eredità dell’attuale tecnico gigliato non sarà facile. Parlando di Vincenzo Italiano, la Gazzetta scrive di come egli sia molto vicino al Napoli ma prima il suo grande obiettivo è quello di regalare a Rocco Commisso e alla memoria di Joe Barone un trofeo. Poi, a fine stagione per lui finirà un ciclo.