GAZZETTA, Fiorentina: tra semifinale e mercato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella sua edizione quest'oggi in edicola la Gazzetta dello Sport analizza il passaggio del turno della Fiorentina in Coppa Italia ai danni del Bologna. I viola raggiungono, per la prima volta nella loro storia, la terza semifinale consecutiva nella coppa nazionale. Un traguardo storico ottenuto alla lotteria dei rigori grazie al penalty sbagliato da Posh e all'ultima trasformazione di Maxime Lopez. Adesso i viola attendono di sapere chi sarà il loro avversario nel doppio confronto di aprile tra Atalanta e Milan che si giocherà stasera alle 21:00.

Questo però è tempo anche di mercato. Come riporta la rosea è tutto fatto per il passaggio di Brekalo alla Dinamo Zagabria, ma per l'ok definitivo serve che arrivi a Firenze un altro esterno. I nomi sono i soliti, da Ngonge, cercato anche dal Napoli, a Gil del Totthenam, passando per Suslov.