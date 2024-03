GAZZETTA, Fiorentina, prova di cuore. Leao da "Uffizi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il cuore non basta, né quello della squadra né quello dei 34mila presenti al Franchi. Nell'analizzare la Fiorentina-Milan, la Gazzetta dello Sport sottolinea l'ottima prestazione e lo spirito messo in campo dai viola, che però escono dal campo con zero punti. La differenza tecnica tra le due squadre è stata a tratti netta, a tratti no, anche per merito di quanto fatto vedere in campo dalla squadra di Vincenzo Italiano.

"Partita bellissima, intensa, come raramente offre la Serie A. Lo prendiamo come un regalo di Pasqua", scrive la rosea, che esalta lo spettacolo visto in campo e l'atmosfera fuori. Tutto bello, non per la classifica della Fiorentina che, dopo il 2-1 subito in casa e i risultati della domenica, scivola al decimo posto. Un occhio di riguardo per Rafa Leao, Mvp: "Non è stato schierato in campo, è stato esposto, come si fa con i capolavori degli Uffizi. A Firenze, città d’arte, il portoghese ha dipinto".