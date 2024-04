GAZZETTA, Fiorentina: i nomi per la viola del futuro

FirenzeViola.it

Mentre la Fiorentina prova sul campo a terminare nel migliore dei modi la sua stagione in campionato e nelle coppe, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle possibili scelte dei dirigenti gigliati per la viola del futuro. Partendo ovviamente dalla porta, il club toscano sembra aver messo nel mirino Rui Silva. L'estremo difensore del Betis Siviglia, seguito anche dalla Lazio, ha collezionato quasi 2000 minuti in questa Liga e andrà in scadenza nel 2026. In caso di partenza di Martinez Quarta la Fiorentina sembrerebbe aver già trovato il sostituto ideale. Da un argentino ad una argentino perché i viola hanno messo gli occhi, grazie al lavoro del Direttore Tecnico Nicolas Burdisso, sul classe 2006 del Rosario Central Juan Gimenez. Rimanendo in Italia invece un profilo interessante per il club di Commisso sarebbe quello di Dossena del Cagliari.

Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, classe 1997 dotato di grande fisicità, ed Ezequiel Fernandez del Boca Juniors, regista classe 2002, sono invece i due nomi caldi per il centrocampo. Reparto dove i viola sicuramente faranno dei cambiamenti, con Arthur e Maxime Lopez ad esempio che dovrebbero tornare, senza essere riscattati dai viola, rispettivamente alla Juventus e al Sassuolo. E davanti? Nel reparto offensivo la situazione è in divenire, l'anno scorso tra i nomi sondati dai viola anche Dia della Salernitana. Un estate fa Italiano non fu troppo convinto dal centravanti vedremo cosa succederà da giugno.