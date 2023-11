GAZZETTA, Fiorentina è tornato anche Mina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle sue pagine la Gazzetta dello Sport si ritaglia uno spazio per parlare anche di Yerry Mina. Il centrale colombiano della Fiorentina, tornato ieri a Firenze come i suoi compagni argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, si è messo subito a lavoro. A differenza di Nico e del Chino però Mina ha svolto un lavoro differenziato. Il centrale ex Everton, reduce dai 90 minuti da capitano nella gara della sua Colombia contro il Paraguay, sarà convocato per Milano ma dovrebbe partire dalla panchina.