GAZZETTA, Entra Rodriguez. Avanti Vargas e Ikoné-Belotti

© foto di pietro.lazzerini

L’uscita di Josip Brekalo in direzione Dinamo Zagabria, perfezionata ieri, permette alla Fiorentina di dare il via libera all’arrivo di Brian Rodriguez, esterno d’attacco uruguaiano che sbarcherà a Firenze nelle prossime ore per un affare da circa 7 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita in favore del Club America, col giocatore che firmerà un quadriennale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge però come le trattative dei viola sugli esterni offensivi non si fermano qui.

Vanno avanti infatti i contatti con l’Augsburg per Ruben Vargas, ultimamente in risalita dopo giorni di stand-by. Contatti che non si sono mai fermati, precisa il quotidiano, ma è sempre rimasta finora una distanza di circa 2 milioni fra domanda e offerta che ha tenuto bloccato l’affare. L’accelerata può esserci nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse concretizzarsi lo scambio tra Ikone e Belotti. Secondo la Rosea, le parti ne stanno ancora ragionando e c’è la volontà di provare a sbloccare il tutto, anche se non mancano perplessità e dubbi specie da parte del Gallo, che si giocherebbe volentieri le sue carte anche in giallorosso con Daniele De Rossi in panchina.