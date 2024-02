GAZZETTA, Crisi viola: gioco e ritmo preoccupano

FirenzeViola.it

È una Fiorentina che si ritrova in vantaggio quasi per caso ma che poi si perde nel finale per le solite distrazioni, scrive La Gazzetta dello Sport nell’analizzare la sconfitta patita contro il Lecce. Continua dunque il 2024 da incubo per la Viola che non riesce più a vincere e si allontana sempre di più dalla zona Champions.

La Fiorentina deve ritrovarsi, scrive la rosea, perché senza Arthur e Nico Gonzalez la squadra fa una fatica enorme. Italiano se l’è giocata con le tre punte ma a destare preoccupazione, più che il piano tattico, è stato il gioco e il ritmo, con una Fiorentina sempre superata in velocità nelle ripartenze con Faraoni e Biraghi che non riuscivano a tenere Banda e Almqvist mentre Kristovic dava grattacapi a Ranieri. Troppo statici, invece, i giocatori viola per creare problemi a una difesa attenta e a un centrocampo brillante.