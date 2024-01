GAZZETTA, Corsa a due tra Beste e Stengs. In difesa...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una corsa a due fra Beste e Stengs, con Ngonge sullo sfondo. Secondo la Gazzetta dello Sport è sfida tra il tedesco e l'olandese per occupare la corsia di sinistra della trequarti viola. Per entrambi serviranno almeno 15 milioni da versare, rispettivamente, nelle casse di Heidenheim o Feyenoord. In Italia invece è monitorato Ngonge: il Verona ha l’offerta dell’Aston Villa (10 milioni), ma il calciatore preferisce rimanere in Italia e questo è un vantaggio per la Fiorentina che tuttavia dovrebbe fare un affondo immediato.

Con l'infortuni di Nico Gonzalez e Sottil e Kouame in Coppa d'Africa, la Fiorentina dovrà infatti contare per i prossimi - importanti - appuntamenti sui soli Brekalo e Ikone, due giocatori che per altro con la giusta offerta potrebbero salutare entrambi.

La rosea apre, infine, un capitolo difesa: per la corsia di destra al momento il nome principale sulla lista dei dirigenti gigliati sembra essere Filippo Terracciano tanto che nella giornata di ieri l’agente Andrea d’Amico era a Firenze per parlare del suo assistito. Le alternative portano invece a Faraoni e Klostermann. Intanto per giugno nel mirino c’è pure Nehuen Perez, argentino classe 2000 dell’Udinese.