GAZZETTA, Caccia all'oro dell'Arabia: ecco quanto vale

Superare la semifinale di Coppa Italia non darà solamente l'accesso alla finalissima di Roma, ma permetterà anche, nel gennaio 2024, di volare in Arabia Saudita per giocare la ricca Final Four della Supercoppa. Come analizzato dalla redazione di FirenzeViola.it e come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in palio ci sono 23 milioni di euro. Chi trionferà a Riad si assicurerà circa 7 milioni di euro, per la finalista ne sono previsti 5,1. Poi si scende a 3,7 per la semifinalista perdente che disputerà un’amichevole con una squadra locale, mentre l’altra perdente se ne tornerà a casa senza amichevole e con “soli” 1,5 milioni. Sicuramente, questo descritto, oltre che al campo che resta il principale, sarà un motivo in più per raggiungere la finale dell'Olimpico.