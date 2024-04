GAZZETTA, Bivio per alzare una coppa e poi dirsi addio

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola presenta la partita della Fiorentina a Plzen come l'occasione migliore per dare un senso anche sportivo a questa stagione. Vincenzo Italiano non può fermarsi, vorrebbe continuare a provare a chiudere il cerchio viola con un trofeo per poi lasciarsi, un patto per una vittoria che coinvolge tutti. Sarà un mese e mezzo della verità per la squadra viola perché dall'eventuale raccolto di maggio dipenderà anche la costruzione della squadra per la prossima avventura: ci sono in ballo due percorsi in coppa e un finale di stagione in Serie A.