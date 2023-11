GAZZETTA, Biraghi, non un eroe ma un esempio per tanti

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, sottolinea e ribadisce il gesto di ieri di Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina è stato immortalato a Campi Bisenzio, nell’aiutare uno dei Comuni più colpiti dalle pesanti piogge che hanno devastato la Toscana.

Ci è andato di mattina, al pomeriggio aveva allenamento ma chissenefrega. Il pallone poteva aspettare e se ci arrivava stanco pazienza, scrive la Rosea. Biraghi non è stato un eroe. Non ha fatto nulla di eccezionale - si legge -, però è un calciatore, uno di quegli sportivi che secondo l’immaginario collettivo vivono un po’ fuori dalla realtà, in un mondo altro. Per questo il suo gesto è importante e questa foto resterà un esempio per tanti ragazzi.