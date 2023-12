GAZZETTA, Beste profilo ideale per i viola: costa 10 milioni

FirenzeViola.it

Anche La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si proietta sul mercato di gennaio che farà la Fiorentina e sottolinea come la società sia pronta ad accontentare Italiano, portandogli un esterno d’attacco con gol ed imprevedibilità. Beste dell’Heidenheim rimane il profilo più gradito, il costo è accessibile perché è valutato 8-10 milioni di euro e nelle 13 presenze in campionato ha segnato 5 gol e servito 8 assist.

Più complicata invece l’ipotesi che porta a Laurienté per la richiesta economica e la situazione di classifica del Sassuolo. Ma resta comunque un nome da monitorare e certamente più pronto di Pedro de la Vega, 22 anni, del Lanus, che avrebbe bisogno di tempo per adattarsi - si legge sulla Rosea -.

Mentre spostando l’attenzione in mezzo al campo, ai viola piace il giovanissimo Karol Borys, classe 2006 polacco di proprietà dello Slask Wroclaw. Tanto che suo padre Marcin, nelle scorse ore ha svelato a Sport.pl: “La Fiorentina è uno dei club interessati a mio figlio e andremo a Firenze per incontrare la società”.