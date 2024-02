GAZZETTA, Beltran in netta controtendenza. Ora lo step big

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina può finalmente contare sulla continuità di Lucas Beltran, scrive La Gazzetta dello Sport. In questo momento l’ex River è la nota positiva dei viola che stanno faticando sotto molti punti di vista, con sei gol realizzati nelle ultime nove partite in cui è stato titolare in Serie A. Un ottimo rendimento, in netta controtendenza rispetto ai suoi compagni di squadra.

Nello stesso periodo (da dicembre in poi) solo Vlahovic e Lautaro hanno fatto meglio in Italia, con Beltran in crescita costante, per ammissione dello stesso tecnico Vincenzo Italiano che ha detto di vedere Beltran cambiato, più dentro le partite, in grado di smarcarsi e con ulteriori margini di crescita. Quello che gli manca per fare un salto di qualità - si legge - è trovare una rete contro avversari di alta classifica. E a tal proposito il posticipo di lunedì sera al Franchi con la Lazio può essere una nuova occasione per fare un altro step. Ma intanto dall’inizio della stagione è riuscito a scalzare nelle gerarchie Nzola con cui duellava nel primo periodo, con l’obiettivo di migliorare alla lunga i 16 gol in 35 impegni nell’ultima stagione giocata al River Plate.