GAZZETTA, Barak-Beltran? Si riparte dal dubbio delle B

Doppia B in ballottaggio per sostituirne un'altra. Così la Gazzetta dello Sport presenta uno dei dubbi di formazione di Vincenzo Italiano in vista del match di sabato col Milan: contro i rossoneri, alla ripresa del campionato, non ci sarà infatti Giacomo Bonaventura. Rimane libera la casella del "sottopunta", o regista offensivo e in questi giorni hanno già avanzato le proprie candidature Antonin Barak e Lucas Beltran, entrambi protagonisti con le proprie nazionali.

Il centrocampista ex Verona è tornato al gol con la Repubblica Ceca realizzando una splendida punizione; dall'altra parte dell'Oceano Beltran ha messo a segno una doppietta con l'Argentina Under 23. Entrambi torneranno a Firenze mercoledì perché l’Argentina Under 23 tornerà di nuovo in campo stanotte contro i pari età del Messico e la Repubblica Ceca domani sera con l’Armenia e la scelta si baserà anche sulla miglior condizione fisica. Un ragionamento però sarà fatto anche in base all’avversario, come fatto col Maccabi Haifa quando Italiano preferì la fisicità del ceco.