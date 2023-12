GAZZETTA, Arthur, architetto viola dall'ingaggio non adatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport, nel presentare Fiorentina-Torino, si focalizza sull’importanza di Arthur Melo per Italiano. La manovra dei viola, dall’inizio della stagione, passa sempre dai piedi del brasiliano e i numeri lo confermano: utilizzato in campionato 17 volte su 17, ha toccato quasi novecento palloni con una percentuale di passaggi riusciti superiore al 90%. Tra lui e il tecnico è bastata una telefonata i primi allenamenti e la consapevolezza che dai piedi di Arthur sarebbe passato gran parte del gioco della Fiorentina. Detto, fatto e adesso è l’indispensabile della formazione viola.

Come ricorda però la Rosea, il numero 6 è in prestito dalla Juventus e in città si parla tutti i giorni di quale sarà il suo futuro, vista la grande paura di non riuscire a trattenerlo in viola oltre il prossimo giugno. Al di là del diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, c’è un ingaggio sui 5.5 milioni che è pesante e non è adatto alle casse della Fiorentina. Sarà una questione da affrontare seriamente verso la fine della stagione, ma per adesso i viola si godono il loro “architetto” in campo.